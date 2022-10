Nederlandse multimiljonair (72) riskeert jarenlange celstraf in Costa Rica voor moord in zijn 5 sterrenhotel

Een Nederlandse multimiljonair hangt in Costa Rica een jarenlange celstraf boven het hoofd omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een verkrachting en moord in zijn voormalige hotel. Het proces tegen de 72-jarige Harry B. is deze week na een korte onderbreking weer van start gegaan. De Nederlander ontkent met klem betrokkenheid en wil tijdens het proces uitgebreid zijn verhaal doen, zo liet hij gisteren aan de rechtbank weten.

Horecatycoon en topondernemer Harry B. woont al sinds de jaren 90 op Costa Rica. In Quepos, een populaire badplaats in het zuidwesten van het Midden-Amerikaanse land, geldt hij als een van de bekendste en meest succesvolle ondernemers. Zo bestierde hij lange tijd het bekende vijfsterrenhotel La Mansion Inn, waar diverse beroemdheden als Mikhail Gorbatsjov, Chuck Norris en Oscar Arias hebben verbleven. Ook was hij jarenlang de eigenaar van de lokale Kamer van Koophandel.

In de Costa Ricaanse media heeft B. met regelmaat grote interviews gegeven. Inwoners kenden hem van zijn vele inspanningen en omschreven hem als ‘de ambassadeur van Quepos’. Het nieuws van zijn arrestatie sloeg in de lokale gemeenschap dan ook in als een bom.

Naakt gevonden

B. zou volgens het Openbaar Ministerie een belangrijke rol hebben gespeeld in de moord op Maria Luisa Cedeno Quesada. Zij stond aan het roer van de anesthesieafdeling van een lokaal privéziekenhuis. De 43-jarige vrouw werd in de zomer van 2020 dood gevonden in haar hotelkamer. Ze was naakt, had botbreuken en schrammen over haar hele lichaam en was bedekt met een bloederig laken.

De Nederlandse hoteleigenaar werd al snel door de politie aangehouden, net als een 40-jarige mannelijke stripper uit Nicaragua en een 38-jarige systeemanalist, die beiden ook in het hotel verbleven ten tijde van de moord. Justitie zegt zeker te weten dat alle drie de mannen iets te maken hebben met de moord. Op de plaats-delict zijn onder andere vingerafdrukken en DNA-sporen van het drietal gevonden.

Filmscript

Volgens het OM drong het drietal midden in de nacht de kamer van de vrouw binnen. Zij lag op dat moment te slapen. ,,Vervolgens besprongen ze haar en sloegen haar herhaaldelijk op verschillende delen van haar lichaam”, zo citeren lokale media de officier van justitie. Eén van de verdachten verkrachtte de vrouw vervolgens. De Nederlander hield haar vast en beet haar in haar wang en arm zodat ze niet zou ontsnappen. ,,Op deze manier verleenden B. en medeverdachte hun medewerking zodat verdachte H. het slachtoffer kon verkrachten.” De officier voegde er aan toe dat de verdachten het lichaam van de vrouw hadden gewassen en haar daarna terug in bed hadden gelegd, om zo hun sporen uit te wissen.

De advocaat van de hoteleigenaar zegt dat het bewijs tegen zijn cliënt ongegrond is. ,,Ik kan deze beschuldiging niet geloven. Ze kunnen dit filmscript niet bewijzen omdat zoiets niet bestaat. Mijn cliënt kon ten tijde van de gebeurtenissen geen trappen oplopen, hij had onlangs een operatie ondergaan. Hij moest 72 treden beklimmen om naar die kamer te gaan en hij heeft de dokter nooit ontmoet. Mijn cliënt heeft niets te maken met deze beschuldiging. Het OM doet het verkeerd en tast de rechtsstaat aan.”

Volgens de tweede advocaat van de hoteleigenaar, Jose Miguel Villalobos, lijkt het meest belastende bewijs tegen zijn cliënt de bijtwonden te zijn die zijn achtergelaten op het lichaam van het slachtoffer. Tegen lokale media zegt Villalobos dat dit bewijs onrechtmatig is en dat hij vrijspraak verwacht. Zo zouden er alleen foto’s van de bijtwonden zijn gemaakt en zijn in het dossier geen accurate tandheelkundige afdrukken beschikbaar. Bovendien, zo verklaart B. zelf, is de beschuldiging dat hij zou hebben geholpen met de verkrachting ongegrond. B. zegt homoseksueel te zijn en zou al elf jaar dezelfde partner hebben.

Gezondheidsproblemen

De vrouw in kwestie zou B. nooit hebben ontmoet. Wel hield hij in de lobby van zijn hotel een herdenkingsdienst voor het slachtoffer, waar al zijn personeelsleden bij aanwezig moesten zijn. Ook heeft B. diverse malen zijn steun betuigd aan de nabestaanden van het slachtoffer. Die willen daar niets van weten en vinden dat B. een jarenlange celstraf verdient. Ze vinden het onbegrijpelijk dat B. niet in de gevangenis zit maar thuis met een enkelband zijn rechtszaak mag afwachten.

Dat laatste komt omdat B. lijdt aan de ziekte van Parkinson en een kwetsbare gezondheid heeft. ,,Hij heeft een mentale crisis. Hij is een persoon van 72 jaar oud die verschillende keren onder het mes moet. Hij moet lopen met een rollator, kan zichzelf niet voeden en niet wassen. Hij heeft voortdurend de aandacht en zorg van zijn partner nodig. Hij is een bejaarde met een zeer verslechterde gezondheid”, stelt zijn advocaat.

Het proces tegen de Nederlander en de twee medeverdachten gaat in de loop van de week verder van start. De verwachting is dat het OM op korte termijn met een strafeis komt.

