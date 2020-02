Nederlandse passagiers cruiseschip Westerdam geland en direct opgevangen door de GGD

Video Duizenden Duitsers bij herden­kings­bij­een­komst aanslag Hanau

20 februari Duizenden mensen hebben vanavond in Hanau de slachtoffers herdacht van de aanslag in die Duitse plaats. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier en andere prominente politici spraken de menigte toe. ,,Vandaag is het moment waarop we moeten zeggen: we staan samen als een samenleving, we laten ons niet intimideren en weten van geen wijken”, zei Steinmeier.