Nederlandse 'profeet' als sekteleider aangehouden vlak over grens bij Gennep, vrouw (25) bevrijd

In de vroege woensdagochtend is de politie klooster Graefenthal binnengevallen en heeft alle kamers doorzocht. Ook het terrein rond het klooster dat in gebruik is bij een evenementenorganisatie is onderzocht. In een persbericht liet de politie weten dat ,,de organisatie van het bedrijf ervan wordt verdacht in elk geval één persoon tegen haar wil op het terrein in gevangenschap te houden.”