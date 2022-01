Nederlandse sekslogé krijgt strafvermindering voor brute moord op zijn Zwitserse gastheer

Een Nederlandse veertiger die 2 jaar geleden in Zwitserland 14 jaar cel kreeg voor de brute moord op een 62-jarige man bij wie hij logeerde in ruil voor seks, heeft in hoger beroep een strafvermindering van 4 jaar gekregen.

De rechtbank van het kanton St. Gallen oordeelde volgens Zwitserse media dat Ronnie W. (44) ten tijde van de moord, in mei 2016 in Lichtensteig, verminderd toerekeningsvatbaar was. Daarmee volgde ze de conclusie in een nieuw psychiatrisch rapport. Dat kwam er omdat de rechtbank ‘ernstige twijfels’ had over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Nederlander. Diens advocaat en de openbaar aanklager stemden in met een nieuw psychiatrisch onderzoek.

De verminderde toerekeningsvatbaarheid vloeit volgens de rechtbank voort uit ‘het feit dat de onstabiele verdachte in opdracht van het slachtoffer vernederende seksuele handelingen heeft moeten verrichten en ook zogenaamde poppers heeft moeten consumeren.’ Ze besliste de gevangenisstraf van 14 jaar dan ook terug te brengen tot 10 jaar.

De verdediging van W. had aangevoerd dat hij seksueel en psychisch was vernederd en onderdrukt. Ze eiste een veroordeling wegens doodslag in plaats van moord en vermindering van de gevangenisstraf tot maximaal 3 jaar. Met dat laatste vond de advocaat geen gehoor. ,,Met name de manier waarop de moord werd uitgevoerd, moet als bijzonder verwerpelijk worden gekwalificeerd”, luidde het. Om die reden bevestigde de kantonale rechtbank de veroordeling voor moord door de lagere rechtbank in Toggenburg, in juni 2020. Met die bevestiging kreeg het Openbaar Ministerie (OM) wat ze had geëist. Het OM achtte de verklaringen van de Nederlander ongeloofwaardig en noemde zijn daad ‘wreed, koelbloedig en meedogenloos.’

Poppers

Ronnie W. vermoorde Fredy Künzle in de nacht van 2 op 3 mei 2016 terwijl ze seks hadden in de woonkamer van de Zwitser. De man vroeg W. bepaalde handelingen te verrichten, wat hij naar eigen zeggen niet wilde. Om zijn afkeer te overwinnen, nam de Nederlander naar eigen zeggen poppers (een vaak bij seks gebruikte drug). Toen hij water wilde drinken in de keuken, zag de toen 38-jarige W. een groot mes, dat hij pakte om er vervolgens zeven keer mee op de zestiger in te steken terwijl hij diens mond dichthield.

Omdat hij dacht dat zijn slachtoffer nog ademde, deed hij hem daarna een plastic zak over het hoofd om hem te doen stikken. Daarna stak hij met een ander voorwerp op de zestiger in om diens lichaam vervolgens onder het bed te verstoppen.

Internetplatform

De twee mannen hadden elkaar ontmoet op een internetplatform. Begin maart 2016 nodigde de Zwitser de Nederlander uit in zijn woning in Thailand, waar hij woonde met zijn toenmalige vriendin. Het bezoek duurde enkele weken en was puur seksueel van aard. Daarna nodigde Künzle zijn sekspartner uit in zijn appartement in het Zwitserse Lichtensteig. De Nederlander verbleef er vanaf 28 april 2016.

W. wist naar eigen zeggen dat hij seksuele diensten moest verlenen in ruil voor onderdak. ,,Ik moest gehoorzamen om te mogen blijven”, verklaarde hij in de rechtszaal. De aanklager stelde dat hij een ‘zeer sterke wil om te doden’ had getoond. Daarop verklaarde de advocaat van de Nederlander dat zijn cliënt diens verblijf bij de Zwitser had ervaren als ‘een psychiatrische gevangenis’.

Künzle had volgens W. alles bepaald, tot en met de seksuele praktijken. Dat was voor hem een constante onderdrukking. Door de drugs en alcohol – ze hadden samen aardig wat whisky-cola’s gedronken – was hij op het moment van de moord naar eigen zeggen ‘niet bij zinnen.’

Draaiorgel

Künzle, die aan een longziekte leed, was een bekende in Lichtensteig. Hij werd volgens Zwitserse media ‘draaiorgel-Fredy’ genoemd. Dit omdat hij sinds 1976 een museum voor draaiorgels, speeldozen en andere mechanische muziekinstrumenten runde en tal van draaiorgelevenementen organiseerde in het ongeveer 1800 zielen tellende plaatsje.

Hij was twee dagen voor zijn dood geëerd voor zijn werk. Künzle zou in de zomer van 2016 zijn 40-jarig jubileum hebben gevierd en zocht al geruime tijd een opvolger. Zijn dochters Nadja en Eliane zetten het levenswerk van hun vader voort.

