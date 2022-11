Nederlandse ‘serieplofkraker’ verdwijnt voor bijna tien jaar achter Duitse tralies

Een 27-jarige man uit Delft is in Duitsland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6,5 jaar voor minstens twee plofkraken. Hij moest nog drie jaar cel uitzitten voor het opblazen van drie andere geldautomaten.

De rechtbank in Wuppertal achtte bewezen dat de Nederlander samen met een tot nu toe onbekende handlanger op 28 maart 2019 omstreeks 03.45 uur in het stadsdeel Ronsdorf een geldautomaat van de Commerzbank opblies. Daarbij maakten ze ongeveer 115.000 euro buit. De twee plofkrakers gingen ervandoor op een brommer. De politie lanceerde een klopjacht, maar die bleef ondanks de inzet van een helikopter zonder resultaat.

De Delftenaar werd volgens de Wuppertaler Rundschau ook beschuldigd van een poging tot plofkraak met een handlanger in februari 2019 in Bad Vilbel bij Frankfurt, en van de roof van 58.200 euro uit een opgeblazen geldautomaat in Keulen, in mei van dat jaar. De rechtbank besliste donderdag dat hij het gestolen geld moet terugbetalen.

Leden van de deelstaatrechercheur van Noordrijn-Westfalen (NRW) wisten de twintiger in het voorjaar van 2020 te lokaliseren in Nederland en lieten hem inrekenen door Nederlandse collega's. Tijdens het proces tegen hem bleek dat hij nog een gevangenisstraf van drie jaar had openstaan voor drie andere plofkraken in Duitsland.

Ruime verdubbeling

In de aan Nederland grenzende deelstaat is het aantal plofkraken ook dit jaar weer gestegen. Van 1 januari tot 17 oktober werden er maar liefst 132 geldautomaten opgeblazen. In 79 gevallen gingen de plofkrakers ervandoor met geld, maar in 53 gevallen lukte dat niet, bleek vorige maand uit een bericht van deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul (CDU) aan de commissie Binnenlandse Zaken van het deelstaatparlement.

In de eerste zes maanden van 2022 waren er al meer dan dubbel zoveel plofkraken in NRW als in dezelfde periode vorig jaar. Tegenover de 44 van toen stonden begin juli volgens de recherche al 105 overvallen met explosieven op geldautomaten. Vorig jaar werden in totaal 151 plofkraken geregistreerd in de deelstaat. Dat waren er 25 minder dan in 2020, toen de teller uitkwam op 176 overvallen op geldautomaten. Dit betekende een daling van 14 procent. Als de plofkraak-intensiteit van de eerste helft van 2022 zich voortzet, dan wordt de piek van twee jaar geleden overschreden.

Deelstaatminister Reul (CDU) noemt het opblazen van geldautomaten ‘een fenomeen dat ons sinds het begin van het jaar letterlijk om de oren vliegt’. De plofkraken zijn volgens hem nog gevaarlijker geworden omdat de criminelen in plaats van gas steeds vaker explosieven gebruiken om de beter beveiligde apparaten te kraken.

Audi-bende

Leden van het speciale onderzoeksteam Heat van de deelstaatrecherche, gaan ervan uit dat veel van de plofkraken kunnen worden toegeschreven aan een crimineel netwerk in Nederland, bestaande uit een paar honderd man met een hoofdzakelijk Noord-Afrikaanse migratieachtergrond. De Nederlandse plofkrakers staan bekend als ‘Audi-bende’. De naam verwijst naar de krachtige, snelle en meestal gestolen wagens van dit merk waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen. Deze criminele groepering heeft haar zwaartepunt in de regio Amsterdam-Utrecht en telt volgens de Duitse federale recherche zo’n driehonderd leden, volgens Europol ongeveer vijfhonderd. Ze opereren in wisselende samenstelling.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: