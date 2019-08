Nederlandse Singh (73) die 35 jaar vastzit in VS mag niet naar Nederland

De termijn van vijf jaar is naast het hebben van de Nederlandse nationaliteit een voorwaarde om overgeplaatst te mogen worden.



De advocaat van Singh, Rachel Imamkhan, had bij het ministerie van Justitie een aanvraag voor overplaatsing gedaan. Zij vindt de afwijzing vreemd, omdat minister Grapperhaus zich wel inzet om de Brabantse ex-coffeeshophouder Johan van Laarhoven terug te halen naar Nederland. Die zit vast in Thailand en ook hij woonde op het moment van zijn arrestatie al vijf jaar niet meer in Nederland.



Singh schreef de afgelopen jaren meerdere brieven aan de minister van Justitie. De situatie ligt zeer gevoelig, omdat Singh mogelijk onterecht is veroordeeld. De man werd in 1986 veroordeeld voor de huurmoord op zijn vrouw en dochter, maar er gaan veel geluiden op dat hij niks met deze moorden te maken had.