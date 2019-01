Nederlandse skiërs gered van piste door adequaat ingrijpen thuisfront

Storm Pabuk eist in Thailand eerste leven

13:02 Tropische storm Pabuk heeft in het zuiden van Thailand een eerste leven geëist. Een visser verdronk voor de kust toen zijn boot kapseisde. Een van de andere opvarenden is nog vermist. Door de harde wind zijn de golven hoog, bomen omgevallen en daken afgewaaid. Volgens de Thaise Meteorologische dienst kwam de storm om 12.45 uur lokale tijd aan land met een windsnelheid van maximaal 75 kilometer per uur. De storm is in kracht afgenomen en trekt richting Surat Thani.