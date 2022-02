Nederlandse skileraar in Oostenrijk slaat twee landgenoten ziekenhuis in

Een 26-jarige Nederlander sloeg de twee landgenoten in Wald im Pinzgau (Salburgerland) met zijn vuist zo hard tegen het hoofd dat ze vrijwel gelijktijdig achterover sloegen en roerloos bleven liggen, citeren Oostenrijkse media uit een politiebericht. De slachtoffers werden door het Rode Kruis overgebracht naar het ziekenhuis in Mittersill, waar artsen bij beide mannen een hersenschudding alsook een gebroken kaak en neus vaststelden.

De twintiger ging er na het incident vandoor. De politie startte een onderzoek en wist hem op te sporen in Gerlos, zo'n 20 kilometer westelijker in de deelstaat Tirol. De skileraar werd opgepakt en bekende de feiten nadat hij was geconfronteerd met de bewijzen tegen hem. De politie maakte proces-verbaal op wegens het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel. De officier van justitie in Salzburg beval de vrijlating van de verdachte na ontvangst van het proces-verbaal van aangifte tegen hem in afwachting van een beslissing over zijn eventuele vervolging.