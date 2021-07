Nederlandse studenten veroorzaken coronapiek in Oostenrijkse deelstaat

Topambte­naar VS weigert te vertrekken na ontslag door Biden

11 juli Een Amerikaanse topambtenaar weigert te vertrekken, nadat president Joe Biden hem heeft ontslagen. Andrew Saul, hoofd van de sociale zekerheid, werd vrijdag de laan uit gestuurd omdat er onvrede is over zijn functioneren. Saul noemt zijn ontslag ‘illegaal’. Hij zal maandag gewoon van huis uit doorgaan met werken, zegt hij tegen The Washington Post.