'Nederlandse surfer bij stormachtig weer verdronken in Spanje'

De Spaanse zender TVE en de regionale site Huelva24 maken melding van het overlijden van de surfer, maar het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon het bericht over de verdronken Nederlander niet bevestigen.



Hulpdiensten kregen omstreeks 14.30 uur een melding dat in de zee een lichaam dreef van iemand in een wetsuit. Reddingswerkers en de politie kwamen te laat om het leven van de man te redden. Volgens Huelva24 verbleef de Nederlander op een camping. Voor de kust van Huelva gold code geel van kracht wegens windkracht 7.



In Vegas del Condado in de regio Castilië en León in Midden-Spanje verdronk vandaag een 51-jarige man op een tractor toen hij in noodweer in een rivier reed. De twee andere doden door de storm vielen donderdag in de noordelijke regio's Asturië en Galicië.