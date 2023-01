Nederlandse tiener opgepakt in Griekenland voor verkrachting 9-jarig meisje

Prins Harry erkent in boek doodschie­ten van 25 Taliban-strijders: 'Hoe dom kun je in hemelsnaam zijn?’

De ontboezemingen van prins Harry in zijn boek Reserve ontlokken na de aanvankelijke schok in het Verenigd Koninkrijk vooral afgrijzen en verbijstering bij experts. Ook onder zijn voormalige collega-militairen heeft hij het verbruid. ,,Hoe dom kun je in hemelsnaam zijn?”

8 januari