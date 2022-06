Nederlandse toeriste (27) doodgeschoten in restaurant Colombia: ‘Verdwaalde kogel’

Bij een schietpartij in een restaurant in het zuiden van Colombia is een 27-jarige Nederlandse vrouw omgekomen, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen deze site. ,,Volgens de autoriteiten is zij slachtoffer geworden van een verdwaalde kogel tijdens een vuurgevecht. Het is een tragisch overlijden”, zegt woordvoerder Roel van der Meij.