Nederlandse toeristen nog niet welkom in Griekenland

Australi­sche dierenver­zorg­ster zwaarge­wond na leeuwenaan­val, bijtwonden in hoofd en nek

10:46 Een 35-jarige Australische dierenverzorgster is vanmorgen zwaargewond geraakt toen ze een leeuwenverblijf aan het schoonmaken was. De vrouw werd aangevallen door twee volwassen, mannelijke leeuwen en werd in haar hoofd en nek gebeten. De aanval was niet alleen voor de vrouw traumatisch, ook twee ambulancemedewerkers die de vrouw uit het hok moesten halen vreesden voor hun leven.