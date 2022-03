Nederlandse trucker veroordeeld voor smokkelpoging cocaïne ter waarde van bijna 6 miljoen euro

Eloy Patrick S. (50) ontkende, maar werd desondanks schuldig bevonden door een juryrechtbank in Canterbury, die hem vrijdag veroordeelde. Dat meldt het Britse anti-misdaadagentschap NCA. De vijftiger was op 17 juni vorig jaar met een truck met oplegger onderweg van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk maar werd door Britse grenswachten tegengehouden bij de Eurotunnel in het Franse Coquelles bij Calais.