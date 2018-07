Nederlandse vakantiegangers rijden in op treinwagon

Trumps buitenver­blijf wil opnieuw 61 buitenland­se werknemers inhuren

2:20 Mar-a-Lago, het buitenverblijf van Donald Trump in Palm Beach, Florida, is hard op zoek naar personeel. Ondanks de ‘America First’-visie van Donald Trump en zijn omstreden immigratiebeleid, gaat de Trump Organisation opnieuw op zoek naar buitenlandse werknemers om de 61 openstaande vacatures in te vullen.