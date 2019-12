Nederlandse verdachte van ‘snurkmoord’ Java doorgelicht: ‘We vermoeden ander motief’

De politie op het Indonesische eiland Java heeft psychologen ingeschakeld in haar onderzoek naar de moord op een 42-jarige vrouw. Haar Nederlandse ex Hendrik T. (56) beweert haar te hebben gewurgd omdat ze snurkte terwijl hij televisie keek, maar de rechercheurs plaatsen daar vraagtekens bij. Er zijn aanwijzingen dat er een ander motief in het spel was.

Hendrik T. werd gisteren onderworpen aan een eerste psychologische test. Dit gebeurde om uit te zoeken met welke vragen van de rechercheurs hij moeite heeft. Op basis van de testresultaten gaan psychologen hem ‘doorzagen’ over die onderwerpen, verklaarde Arman Asmara Syarifudin van de politie in de stad Banyuwangi tegenover Indonesische media.



De Nederlander bekende dat hij zijn ex-vrouw zondagnacht vermoorde omdat ze tijdens het televisiekijken in slaap was gevallen en snurkte. Pogingen haar in een andere houding te leggen – de vrouw lag op haar rug – waren volgens T. mislukt. Omstreeks half drie irriteerde het gesnurk hem naar eigen zeggen dusdanig dat hij zijn ex wurgde met een USB-kabel.

Aangifte

Volgens de politie handelde de onder invloed van alcohol en medicijnen en/of drugs verkerende T. in ieder geval uit frustratie. ,,Hij was al boos op zijn slachtoffer, omdat ze vaak geld van hem leende maar niet terugbetaalde. Als hij dan naar haar toe ging om de bedragen op te eisen, draaide het telkens uit op ruzie’’, verklaarde de politiechef tijdens een persmoment na de arrestatie van de verdachte.

Inmiddels is gebleken dat de vijftiger een tijdje terug bij de regionale politie aangifte deed tegen zijn ex wegens fraude en verduistering. Daarbij ging T. zelfs naar de officier van justitie om te vragen naar de ontwikkelingen in de zaak, aldus Indonesische media. De informatie over de aangifte doet de politie vermoeden dat het snurken niet het echte motief was voor de moord.

Problemen

Hendrik T. trouwde volgens de politie in 2014 met de Indonesische Nur Hofiani. Ze kregen één kind en scheidden in 2016. Volgens buurtgenoten ontving hij 's avonds laat regelmatig vrouwen bij hem thuis die vaak kwamen en gingen op motoren die overlast veroorzaakten. T. was niet geliefd omdat hij zich afzonderde van de dorpelingen en veel problemen veroorzaakte. ,,Als we daar iets van zeiden dan werd hij boos’’, verklaarde een buurman tegenover Indonesische media.

Hoe lang de Nederlander in de Oost-Javaanse stad Banyuwangi woonde, is niet duidelijk. Wél staat vast dat hij voordien in Gombong woonde, een stad bestaande uit veertien dorpen in het midden van Java. Ook daar was hij niet geliefd, blijkt uit een artikel uit oktober 2013 op een regionale nieuwssite. Daarin wordt gemeld dat er een opstootje heeft plaatsgevonden voor zijn woning en dat buurtbewoners hem vroegen te vertrekken. Dit omdat hij vaak problemen veroorzaakte in het dorp.

,,Hij drinkt, bedreigt bewoners met messen als hij niet gediend is van de kritiek en brengt ook graag vrouwen mee naar huis’’, luidde het. De spreekwoordelijke druppel was volgens de dorpelingen het vernielen van de ruiten van de aangrenzende basisschool door de Nederlander en het bedreigen van leerlingen die zonder toestemming op zijn erf zouden zijn gekomen.

Petitie

Sommige leerlingen waren volgens leden van de schoolcommissie zo bang en getraumatiseerd dat ze niet meer naar school durfden. Daarop volgde een handtekeningenactie en een petitie met de eis voor vertrek van de Nederlander. Beide werden overhandigd aan de plaatselijke autoriteiten.

T. verklaarde niks te begrijpen van het buurtprotest. ,,Ik heb al vijf miljoen Roepie (bijna 63.000 euro) in toiletten voor scholen gestoken. Waarom ben ik een probleem?’’

Om escalatie te voorkomen werd de Nederlander voor zijn eigen veiligheid elders ondergebracht.