Nederlandse verdachten van liquidatie in Marrakech bekenden uit Amsterdam

De Marokkaanse autoriteiten hebben de foto’s en de Nederlandse paspoorten van de twee verspreid. S. komt blijkens zijn paspoort uit Curaçao, de pas van R.M. is op 20 oktober afgegeven in Amsterdam. De Marokkaanse opsporingsdiensten stellen in een verklaring dat de twee eerder in verband zijn gebracht met internationale drugshandel, ontvoering, overvallen en poging tot doodslag.

De politie zegt te weten dat de mannen in twee hotels verbleven, waarvan een dichtbij koffiebar La Creme. Ze zouden meermaals bij de luxe koffiebar zijn gezien. De verklaringen van getuigen, waaronder personeel van het café zou bij hun signalement passen.

In het Amsterdamse criminele milieu zijn de mannen, allebei met lange dreadlocks, geen grote bekenden. Shardyone S. zou in mei 2007 iemand met een speelgoedpistool hebben beroofd in Amsterdam. Verder is over de mannen weinig bekend.

Vluchtscooter

Het zouden de twee zijn die op beelden van een bewakingscamera zijn te zien op en naast de zwarte vluchtscooter. Ze waren geheel in het zwart gekleed en droegen zwarte integraalhelmen.

De twee mannen openden donderdag in de vooravond het vuur op het terras van de ook onder Nederlandse Marokkanen geliefde koffiebar. Ze moeten zich hebben vergist en schoten een onschuldige geneeskundestudent door zijn hoofd. De zoon van een opperrechter in de centraal-Marokkaanse stad Béni-Mellal stierf meteen. Een man en een vrouw raakten gewond.

Het eigenlijke doelwit moet de eigenaar van de zaak zijn geweest: de Nederlands-Marokkaanse crimineel Mustapha ‘Mous’ el F. of zijn broer Mohammed – daarover lopen de theorieën uiteen. Allebei zijn ze kort na de aanslag verhoord in Casablanca, waar ze naartoe waren gevlucht.

Zeer vermogend

Mustapha el F. komt uit de groep rond de in 2014 geliquideerde drugshandelaar Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan. Hij zou zeer vermogend zijn. Hij had in Marokko nog zeker één andere luxe koffiebar en zou in Nederland de financier zijn geweest achter de inmiddels door de burgemeester gesloten club No Limit in Zoetermeer, die zeer geliefd was onder criminelen.

De Marokkaanse politie lijkt voortvarend te werk te gaan, want in de lokale media meldden politiebronnen gisteren al dat het onderzoek ‘voor tachtig procent’ rond is. Die politiebronnen melden ook dat zicht is op de opdrachtgever van de moordaanslag. Dat zou een Marokkaan zijn die in de Dominicaanse Republiek verblijft. Tegen hem zou een internationaal opsporingsbevel zijn uitgevaardigd.