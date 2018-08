Nederlandse vrouw (30) dood gevonden op Malta

Volgens de politie helpt een Nederlandse man bij het onderzoek naar de toedracht van haar dood. Hij is op dit moment geen verdachte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de vrouw. Volgens een woordvoerder wijzen alle signalen op een misdrijf, maar is dat nog niet zeker. De familie van het slachtoffer is op de hoogte gebracht.



De vrouw werd volgens lokale media even na 06.00 uur gevonden tussen twee auto's in de plaats Sta Venera. Haar keel zou zijn doorgesneden. Een bekende reageert geschrokken: ,,Op Malta gebeurt af en toe wel wat, maar zo'n brute moord is niet normaal. Ze was gewoon een spontane en vrolijke meid.''



Ook bij de bar waar de vrouw in het verleden werkte, wordt geschokt gereageerd op het nieuws. ,,Ze werkte hier korte tijd,'' zegt de baas van restaurant Legligen. ,,Ik kan nu niet praten over wat er is gebeurd.''