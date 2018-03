'Neem condooms mee en verzet je niet als je wordt verkracht'

,,In een lugubere, knalroze kamer in Edo State, Zuid-Nigeria, belooft een mensensmokkelaar ons via Libië naar Europa te brengen. In het hotel, dat ook dienst doet als bordeel en hoofdkwartier van smokkelbendes, knippert neonlicht. We doen ons voor als migranten die proberen Italië te bereiken met de hulp van een 'wervingsagent' die werkt voor smokkelaars aan de Nigeriaanse kant van de route naar Europa.'' Zo begint het spannende relaas van de journalisten Nima Elbagir en Lillian Leposo dat CNN gisteren openbaar maakte. Edo State is een van de grootste 'vertrekpunten' in Afrika. Elk jaar worden er tienduizenden mensen van hieruit illegaal naar het noorden gesmokkeld. Het gaat om mensen die oorlogsgeweld ontvluchten en om economische migranten, op zoek naar een beter leven op het Europese continent. Maar ze zullen vaak niet verder komen dan Libië. Als ze daar aankomen krijgen ze, aldus CNN, te horen dat de overtocht over de Middellandse Zee nog eens duizenden dollars extra kost. Als ze dat niet kunnen betalen, komen ze terecht in een hel. Zonder voedsel. Ze worden mishandeld en soms verkocht als slaven. Voor nog geen 400 dollar.

VIP-pakket

,,We vragen om een VIP-pakket, om begeleiding tot in Libië, zeggen dat we via Italië naar Londen willen. De smokkelaars stellen weinig vragen, zijn alleen geïnteresseerd in ons geld. In werkelijkheid willen we niet verder dan Auchi in het noorden van Edo State, en ons dan uit de voeten maken als de bendeleden niet opletten'', aldus Elbagir.



De reis kost 1.400 dollar per persoon, te betalen bij aankomst in Libië. De deal is gemaakt door Hassan John, een CNN-producer, eveneens undercover. Hij moet garant staan voor het geval de vrouwen onderweg afhaken. De smokkelaars vertellen Hassan dat 'de prijs voor vrouwen hoger is omdat hun reis veel lastiger is'. ,,Ze worden daar (in Libië) gemolesteerd''.