Neergeschoten vrouw Capitool overleden aan verwondingen

Syrische vrouw vastgebon­den en doodgescho­ten in haar apparte­ment in Luik

6 januari In een appartement in het centrum van Luik is zondagmiddag het lichaam van een 28-jarige Syrische vrouw aangetroffen. Ahlam Y. bleek door kogels om het leven te zijn gekomen. Vooralsnog is nog niemand aangehouden.