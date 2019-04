Negen arrestaties in Turkije na aanval op oppositieleider bij begrafenis

Wie zijn de slachtof­fers van de aanslagen in Sri Lanka?

13:47 Sri Lanka treurt na de bomaanslagen om de 290 doden en zo'n 500 gewonden. De meeste slachtoffers komen uit het land zelf. Zij woonden een van de paasvieringen bij in de kerken die werden getroffen. Ook zo'n 35 buitenlanders overleefden de aanvallen niet. Dit is wat we over de slachtoffers weten.