Negen Braziliaanse brandweerlieden gedood nadat grot instort tijdens oefening

Staat Oklahoma voert voor het eerst in zes jaar doodstraf uit

De Amerikaanse staat Oklahoma heeft donderdag (lokale tijd) voor het eerst in zes jaar de doodstraf uitgevoerd. Enkele uren nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof een eerder verleend uitstel van executie had vernietigd, stierf de 60-jarige John Grant door een dodelijke injectie in de staatsgevangenis van Oklahoma in McAlester, aldus de staat.

29 oktober