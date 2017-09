Negen doden in Amerika door orkaan Irma

Irma heeft in de Amerikaanse staten Florida, Georgia en South Carolina voor tenminste negen doden gezorgd. Irma is boven de VS afgezwakt tot een tropische storm, maar heeft met name boven de staat Georgia nog schade aangericht. In de drie staten zitten ruim zeven miljoen mensen zonder stroom.

In Florida zijn volgens de Amerikaanse zender ABC zes doden gevallen als gevolg van de storm. In Georgia hebben de autoriteiten gemeld dat er twee doden zijn gevallen. Later maandag werd ook een dode gemeld in South Carolina. Een 57-jarige man werd geraakt door een boom.

Vallende bomen

Twee van de drie slachtoffers in Georgia werden buiten geraakt door vallende bomen. Een derde slachtoffer kreeg volgens zijn vrouw een hartaanval toen hij tijdens de storm op het dak van zijn huis klom.

Eerder had Irma in het Caribisch gebied al voor tenminste 37 doden gezorgd. Op Cuba zijn tien mensen overleden en op Haïti zou één slachtoffer zijn gevallen als gevolg van de orkaan.

Het NHC, het Amerikaanse National Hurricane Center, meldde in de nacht van maandag op dinsdag dat Irma zich over het zuidwesten van Georgia richting Alabama verplaatst. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een tropische depressie met windsnelheden van 'slechts' 55 kilometer per uur, maar veroorzaakt nog altijd zware regenbuien.