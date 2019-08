Negentien doden bij explosie in Caïro

UPDATE Day­ton-schut­ter Connor Betts doodde eigen zus tijdens bloedbad

6:45 Bij de schietpartij in de Amerikaanse stad Dayton (Ohio) is Megan of ‘Becky’ Betts (22), de zus van de 24-jarige schutter Connor Betts, om het leven gekomen. Haar lichaam werd volgens de politie aangetroffen in het historische centrum van Dayton waar het bloedbad gisteren plaatsvond.