Neonazi-stel wilde overwegend zwarte stad in VS verwoesten met aanval op elektriciteitsnet

Met video LIVE | Dodental in Turkije en Syrië stijgt 24 uur na ramp tot ruim 4.300

Turkije en Syrië zijn getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn in beide landen op dit moment ruim 4.300 doden gemeld. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest dat het dodental in de komende weken tot 20.000 kan stijgen. Volg alle updates in ons liveblog.

3:57