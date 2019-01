Nepalese vrouw en twee kinderen sterven in 'menstruatiehut’

Dat melden persbureau AP en de Nepalese krant The Himalaya Times . Volgens de plaatselijke politiechef was er in de hut maar net genoeg ruimte voor drie personen. De politie meldt dat de kleding die de drie droegen ook verbrand was.

Het tragische incident vond plaats in Budhinanda, dat ongeveer 400 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Kathmandu ligt. Een onderzoeksteam van de politie is inmiddels ter plaatse. De hut stond naast het huis van de familie. Dorpsbewoners vonden de 35-jarige vrouw en haar kinderen. De lichamen zijn naar een naburig ziekenhuis gebracht voor autopsie.

Voorlichting

De traditie om menstruerende vrouwen tijdelijk uit hun huizen te verbannen - het zogenaamde Chhaupadi - is sinds vorig jaar verboden. Wie de wet overtreedt, riskeert in Nepal drie maanden gevangenisstraf. Vooral in de westelijke heuvels van het land in de Himalaya wordt het gebruik echter voortgezet. De overheid overweegt in reactie op de dood van de vrouw en de kinderen meer voorlichting te gaan geven in de streek.