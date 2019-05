Netflix en Disney dreigen te stoppen met opnames in Georgia vanwege abortuswet

,,Ik denk dat veel mensen die voor ons werken niet meer in Georgia aan de slag willen’’, stelt topman Bob Iger van Disney als reactie op de nieuw aangenomen abortuswet. Die nieuwe wet verbiedt vrijwel alle abortussen, ook wanneer ze het gevolg zijn van verkrachting of incest. Als de nieuwe wet van kracht wordt dan is abortus illegaal zodra de hartslag van de foetus te horen is. Dat is doorgaans als de moeder zo’n zes weken zwanger is. Veel vrouwen weten dan nog niet dat ze zwanger zijn.