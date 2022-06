‘Netwerk onthuld met miljardenbezittingen van Vladimir Poetin’

Uit een onderzoek van verschillende internationale media volgt een digitaal spoor dat erop lijkt te wijzen dat een reeks vakantiehuizen en andere activa - die naar verluidt door de Russische president worden gebruikt en die volgens de beschikbare gegevens eigendom zijn van of eigendom zijn geweest van afzonderlijke personen, bedrijven en liefdadigheidsinstellingen - zijn gekoppeld via een gemeenschappelijke e-maildomeinnaam: LLCInvest.ru. Uitwisselingen via email tonen eveneens aan dat managers tijdens besprekingen over de dagelijkse gang van zaken bij de verschillende onderdelen telkens spraken over één overkoepelende organisatie.

Telkens wanneer Poetin gelinkt wordt aan een eigendom, wordt er door het Kremlin gewezen naar een bevriende oligarch die vervolgens claimt dat dit zijn eigendom is. Maar alle 86 gronden en bezittingen blijken gerund te worden door bedrijven met telkens diezelfde domeinnaam. Volgens het onderzoekscollectief OCCRP en de Russische nieuwssite Meduza leidt het naar Poetin en zijn entourage.

Nepverhuur

Zo is er bijvoorbeeld de Villa Sellgren in het noorden van Sint-Petersburg. Het is bekend dat Poetin soms zijn vakanties doorbrengt in het feeërieke vertrek, waar ook zijn dochter trouwde. Officieel zou het landgoed toebehoren aan de zoon van een overleden vriend van de Russische president. Maar wat opvalt is dat het e-mailadres van zowel de zoon, als het bedrijf dat eigenaar is van het pand, eindigt met de domeinnaam ‘LLCInvest.ru’.

Daarnaast investeert Sibur, het grootste petrochemiebedrijf van Rusland, sinds een akkoord in 2012 elk jaar meer dan een miljoen dollar in dit pand. Zogezegd om deze villa te huren, maar zelf gebruikt het bedrijf het niet.

Mosselkwekerij zonder mosselen

Behalve het vele landgoed en luxejachten zijn er ook de bankrekeningen die zowat overlopen. Een deel van die 86 e-mailadressen leidt naar bankrekeningen waar ruim een half miljard euro op staat op naam van non-profitorganisaties. Die organisaties zijn officieel opgericht om zaken als ‘agrarische projecten’ of ‘de traditie van de Russische luchtvaart’ te helpen onderhouden, maar in werkelijkheid doen ze dat niet, melden de onderzoekende media.

Uit het onderzoek blijkt ten slotte ook dat het grootste deel van dit imperium nepbedrijven zijn die amper activiteiten uitoefenen. Zo is er een mosselkwekerij die nog geen enkele mossel heeft verkocht en is er ook een vliegtuigmaatschappij waar je geen vluchten kunt boeken. Dat alles vormt waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg, want volgens de onderzoekers is het fraudeschandaal nog stukken groter dan reeds in kaart gebracht.

Volledig scherm Het megajacht Scheherazade in een Italiaanse haven. Vermoedt wordt dat het schip toebehoord aan Vladimir Poetin. © AFP

Rijkdommen Poetin

Bijna twintig jaar lang wordt Poetin er al van beschuldigd in het geheim enorme rijkdommen te vergaren door middel van volmachten. Dit werd gevoed door een reeks onthullingen via lekken, zoals de Pandora-papieren.

Vorige maand nog plaatste de Britse regering Poetins ‘uitbundige levensstijl’ tegenover officiële Russische documenten die ‘bescheiden bezittingen’ vermeldden. Hij zou slechts een kleine flat in Sint-Petersburg bezitten, twee auto’s uit het Sovjettijdperk uit de jaren 50, een aanhanger en een kleine garage.

Eerder maakte ook de gevangen genomen oppositieleider Aleksej Navalny nog een film over het gigantische paleis van Poetin aan de Zwarte Zee.

