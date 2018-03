Neushoorn Sudan, de laatste in zijn soort, is niet meer

VIDEOSudan, de allerlaatste nog levende mannelijke noordelijke witte neushoorn, is overleden. Dat meldt de Ol Pejeta Conservancy op haar website . Sudan was 45, woonde in Kenia en groeide in de laatste jaren van zijn leven uit tot een beroemdheid. De neushoorn is overleden aan ouderdomsverschijnselen.

The last man standing. De meest begeerde vrijgezel. Met die twee eretitels zwaaien de natuurbeschermers van Ol Pejeta 'hun' Sudan uit. Ze moesten het dier noodgedwongen afmaken, omdat zijn conditie zienderogen achteruit ging. Sudan kon niet meer staan. De laatste jaren trok de neushoorn, die in 1973 werd geboren in Soedan, massa's publiek.

De neushoorn was hoofdrolspeler in een ambitieus plan om zijn soort voor de ondergang te behoeden, maar slaagde niet in die taak. De neushoorn werd in 2009 ingevlogen vanuit een Tsjechische dierentuin om deel te nemen aan een kweekprogramma. Sinds 2014 was hij het enige nog levende mannetje.

Om aandacht te vragen voor de benarde toestand van zijn soort, werd een reclamecampagne gestart via Tinder. Er werden echter geen nieuwe kalfjes geboren: de vrouwen vonden Sudan niet meer aantrekkelijk. Nu Sudan is overleden, zijn er alleen nog twee vrouwtjes in leven.

,,Hij was een fantastische ambassadeur voor zijn soort en zal altijd herinnerd worden voor het werk dat hij deed om wereldwijd bewustzijn te creëren voor het lot dat niet alleen neushoorns, maar duizenden soorten treft. Zij dreigen uit te sterven door niet-duurzame menselijke activiteit", zegt Richard Vigne, de baas van het reservaat waar hij leefde.

Volgens zijn bedroefde verzorgers was Sudan een 'teder' beest. Zijn genetisch materiaal is bewaard, om toekomstige pogingen voor de instandhouding van zijn soort mogelijk te maken. Dat moet gebeuren met eitjes van de overgebleven vrouwen en met behulp van materiaal van de zuidelijke witte neushoorn.

De noordelijke variant leefde ooit in Tsjaad, Soedan, Oeganda, Congo en de Centrale Afrikaanse republiek. Ze werden het slachtoffer van gewapende conflicten in de regio, en van stropers die uit zijn op hun hoorn. Ook op de zuidelijke witte neushoorn en de zwarte neushoorn wordt gejaagd.

De zuidelijke witte neushoorn was een eeuw geleden ook bijna uitgestorven, maar door inspanningen in met name Zuid-Afrika zijn er nu weer 20.000 exemplaren.