Neutraal Zwitserland toch betrokken: Zwitserse banken snijden gesanctioneerde Russen de pas af

LIVE | Burgemees­ter Kiev: ‘Situatie onder controle’, Nederland levert Oekraïne 200 luchtdoel­ra­ket­ten

Zeker 35 mensen, onder wie twee kinderen, zijn afgelopen nacht gewond geraakt bij de gevechten in Kiev. Meerdere raketten troffen gebouwen in de stad. De aanval van de Russische troepen op de Oekraïense hoofdstad zou, volgens het leger, zijn afgeslagen. President Zelenski laat via een adviseur weten dat tot nu toe zeker 3500 Russische soldaten zijn gedood. Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog. Lees hier het vorige blog terug.

11:22