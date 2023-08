New York geeft ruim 40 gestolen antiquiteiten terug aan Italië

Onder de gevonden en geretourneerde werken bevond zich een vaas uit de regio Apulië in Zuid-Italië die dateert uit 335 voor Christus. Volgens aanklagers was de vaas gestolen van een begraafplaats voordat hij naar het buitenland werd gesmokkeld door Giacomo Medici, een beruchte handelaar in Italiaanse antiquiteiten. In juli werd het voorwerp in beslag genomen uit een privécollectie in New York.