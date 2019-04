New York kondigt noodtoestand af en verplicht vaccinatie na mazelen-uitbraak

Het getroffen gebied in Williamsburg, in Brooklyn, is de thuisbasis van een orthodox-joodse gemeenschap. Het kantoor van de New Yorkse burgemeester zei dat ze de gemeenschap hebben benaderd in het Engels en het Jiddisch.

Antivaccinatie

Sinds oktober 2018 werden er al bijna 300 gevallen van mazelen geregistreerd, terwijl dat er in heel 2017 maar twee waren. De Blasio weet dat vooral aan de antivaccinatiebeweging die aan invloed wint in de VS, en die de veiligheid van vaccinaties in twijfel trekt. ,,Het is cruciaal dat mensen begrijpen dat vaccinaties tegen mazelen werken: het is veilig, het is effectief, het is beproefd", aldus de burgemeester.



Hij waarschuwde ook voor 'mazelenfeestjes', waar ouders hun kinderen blootstellen aan de mazeleninfectie om hen immuun te maken.