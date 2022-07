New York wil recht op abortus en anticonceptie in wet vastleggen

De Amerikaanse staat New York wil het recht op abortus en anticeptie verankeren in de wetgeving van de staat, nadat het Hooggerechtshof afgelopen week het federale recht op abortus annuleerde. De Senaat van de staat keurde daarover vrijdag een wettekst goed.

Met het ‘Equal Rights Amendment’ onderscheidt de politiek progressieve staat zich door als een van de eerste de reproductieve rechten wettelijk te beschermen.

Het amendement gaat echter verder dan dat, meldt de krant The New York Times. Het verbiedt de overheid om te discrimineren op basis van een reeks kenmerken zoals ras, etniciteit, afkomst, handicap of geslacht. Op de lijst staan ook seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en zwangerschap expliciet vermeld.

Het Huis van Afgevaardigden van de staat moet de tekst nog goedkeuren, waarna de bevolking zich tijdens een referendum over de wet mag uitspreken. De wet kan daarom pas ten vroegste in 2024 van kracht worden.

,,We kunnen ons niet langer permitteren om risico’s te lopen, omdat de conservatieven niet alleen alles voor de rechtbank zullen brengen, maar ook alle rechtbanken beginnen te controleren”, zei de Democratische senator Liz Krueger, die het amendement heeft opgesteld. ,,Het wordt steeds belangrijker om zaken te verankeren in de grondwet of de wetten van de staten.”

Het Hooggerechtshof maakte op 24 juni een einde aan het historische arrest ‘Roe versus Wade’ uit 1973, dat het federale recht op abortus verzekerde. Staten kunnen nu zelf kiezen of ze abortus wel of niet toelaten, en onder welke voorwaarden. Ongeveer de helft van de staten, vooral in het centrum en het zuiden van het land, zouden abortus willen verbieden of hebben dat al gedaan.

Een tiental progressieve staten - naast New York ook onder meer Vermont, Maryland, Californië en Washington - heeft al aangegeven het recht op abortus wel te willen beschermen.

Democraten halen 80 miljoen dollar binnen

De annulering van het arrest mag dan wel een grote politieke nederlaag zijn voor de Democraten, de partij ziet wel een sterke toename van de financiële steun. In een week tijd hebben de Democraten en organisaties die de partij steunen meer dan 80 miljoen dollar (ruim 76 miljoen euro) opgehaald. Dat schrijft het Amerikaanse persagentschap Associated Press.

Het hoge bedrag toont aan dat de uitspraak van het Hof de kiezers motiveert om naar de stembus te trekken. In zijn toespraak na de uitspraak zei president Joe Biden ook al dat de kiezers hun stem moeten laten horen en bij de Midterms in november moeten stemmen voor politici die het recht op abortus in de wet willen verankeren. Die boodschap lijken donoren dus begrepen te hebben.

Bronnen binnen de Democratische partij wijzen er echter op dat de meeste middelen geschonken worden aan nationale campagnes, terwijl het abortusbeleid nu juist op het niveau van de staten wordt bepaald. En uitgerekend op dat niveau staan de Republikeinen veel sterker, omdat ze jarenlang geld gepompt hebben in belangrijke lokale verkiezingen die vaak over het hoofd gezien worden, legt AP uit.

,,De Democraten kunnen het zich niet meer permitteren om verkiezingsraces die minder prominent op de stembiljetten staan systematisch te verwaarlozen, zeker nu de Republikeinen binnendringen in onze beslissingen rond gezondheidszorg, onze slaapkamers en onze huwelijken”, zegt Gabrielle Chew, de woordvoerster van het Democratic Legislative Campaign Committee, dat verkiezingen op staatsniveau medeondersteunt. ,,Dit moet een wake-upcall zijn.”