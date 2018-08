New York zet enorme groei taxidiensten Uber en Lyft stop

Schattenja­gers legendari­sche nazitrein vol goud zijn met ruzie uit elkaar

8 augustus In 2015 was het een verhaal dat wereldwijd voor kippenvel zorgde. Twee schattenjagers claimden een legendarische nazitrein vol goud te hebben gelokaliseerd in Polen, met in de gepantserde wagons een weelde aan schatten en militaire geheimen. Maar de zoektocht en de vele graafacties zijn de amateur-archeologen niet in de koude kleren gaan zitten. Andreas Richter en Piotr Koper zijn met ruzie uit elkaar.