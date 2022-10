Nicaraguaanse dictator wil graag vriend van Poetin zijn: ‘Een van weinigen die invasie Oekraïne steunt’

met video Nederland schrikt van plotse diplomatie­ke breuk met Nicaragua: ‘Dit is uitzonder­lijk en ongebruike­lijk’

Nicaragua verbreekt de diplomatieke banden met Nederland per direct. De dictator van het Centraal-Amerikaanse land, Daniel Ortega, noemt Nederland ‘menselijke misère’ en stelt dat Den Haag zich ‘herhaaldelijk bemoeizuchtig, interventionistisch en neokoloniaal’ heeft opgesteld. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken betreurt de situatie. ,,Het verbreken van diplomatieke banden is een uitzonderlijke stap en hoogst ongebruikelijk. Het is ook niet de wens van Nederland”, laat een woordvoerder weten.

1 oktober