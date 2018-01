Niemand had door dat ouders in dit horrorhuis hun 13 kinderen uithongerden

Er wordt steeds meer bekend over het Amerikaanse echtpaar uit Californië dat in de cel zit voor het folteren en verwaarlozen van hun dertien kinderen. Voor de buitenwereld deden de Turpins zich voor als het perfecte gezinnetje, maar achter de gevel van hun huis in Perris speelde zich iets heel anders af.

Toegegeven, de buren hadden wel al wat vreemde dingen opgemerkt. Zo droegen de kinderen in het streng christelijke gezin dezelfde kleding en hadden ze identieke kapsels: de meisjes droegen hun haren lang zoals hun moeder, de jongens in een bloempot zoals hun vader. Maar veel zagen de buren het gezin eigenlijk niet. De tuin van hun huis was overwoekerd met onkruid en er was nergens een fiets of speelgoed te bespeuren. Intussen is duidelijk waarom.

Ontsnapt

De politie vond de drie jongens en tien meisjes nadat een van hen was ontsnapt en de hulpdiensten had gebeld. Agenten dachten dat het meisje een jaar of 10 was, maar ze bleek 17 te zijn. En dat was nog maar het begin. Want toen de politie een kijkje ging nemen in het huis waar ze woonde, vonden ze nog meer gruwel. Nog twaalf kinderen die uitgemergeld waren en 'met kettingen en sloten aan hun bed vastgeketend in donkere en stinkende ruimtes'. Ook zij leken veel jonger dan ze waren. Zeven van hen bleken zelfs meerderjarig te zijn. De jongste was 2 en de oudste 29 jaar.

Volledig scherm © Facebook

De kinderen werden losgemaakt en naar het ziekenhuis gebracht, waar ze verzorgd werden en te eten kregen. De minderjarigen worden uit huis geplaatst. Hun ouders – David (57) en Louise (49) – werden onder meer aangeklaagd voor foltering en het in gevaar brengen van hun kinderen. Ze zijn opgesloten in het Robert Presley Detention Center. Donderdag verschijnen ze een eerste keer voor de rechter.

Ingenieur

De vader werkte als ingenieur voor een defensie-, luchtvaart- en ruimtevaartbedrijf Northrop Grumman. Daar verdiende hij tot een aantal jaar geleden ruim 114.000 euro per jaar. Toch kwam het gezin in financiële moeilijkheden terecht. Zeven jaar geleden werd de vader failliet verklaard, nadat hij torenhoge schulden had opgebouwd met zijn credit cards. Die liepen op tot 410.000 euro. Maar ook toen liet het gezin niets blijken aan de buitenwereld.

Een van hun advocaten van toen – Nancy Trahan – verklaarde gisteren aan de Amerikaanse krant The Washington Post dat ze het echtpaar in 2011 een vijftal keer ontmoette. ,,Ze waren heel normaal”, zegt ze. ,,Ze leken me heel fijne mensen. Ze spraken ook vaak en met genegenheid over hun kinderen.”

Volledig scherm © Facebook

Documenten tonen ook aan dat de man zijn kinderen thuis onderwees. Hij staat geregistreerd als directeur van een schooltje dat gevestigd is op hun thuisadres: de Sandcastke Day School. Het ging in hetzelfde jaar open als het jaar van zijn faillissement. Vorig schooljaar waren er zes leerlingen ingeschreven.

Hoewel de kinderen er op Facebookfoto’s van hun moeder vrolijk opstaan en trips gemaakt blijken te hebben naar Disneyland en Las Vegas, was dat iets heel anders dan wat de politie van Riverside County aantrof in hun huis. In het verslag wordt gezegd dat 'de slachtoffers er ondervoed en erg vuil uitzagen'. Ze zouden de politie verteld hebben dat ze honger hadden.

Volledig scherm © Facebook

Kimberly Milligan (50) kwam in juli 2015 in de buurt wonen, vlak bij de Turpins. Ze vertelt dat ze de kinderen zelden hoorde en soms maar zag, als ze het huis verlieten of binnengingen. ,,Ik dacht dat ze heel jong waren, tussen 11 en 13 jaar ten hoogste”, zegt ze. ,,Ze huppelden vaak als ze liepen. Ze zagen er erg mager uit en hun huid was wit als papier”, vult haar zoon Robert Perkins aan.