Niet alle landen staan te springen om Oekraïne te verwelkomen in EU

oekraïne Vechten om wc-pa­pier: in de belegerde Don­bas-re­gio is gebrek aan bijna alles

Correspondent Jan Hunin reisde bovenop een legertruck vol hulpgoederen naar gevechtsgebied in de oostelijke Donbas. Samen met Svjatoslav Joerasj, een onverschrokken parlementslid. Alles is op in de stad Lysytsjansk. Om het toiletpapier wordt bijna gevochten.

13 juni