Nieuw onderzoek Bende van Nijvel: wie verfde de rode Golf zwart?

Het nieuwe opsporingsbericht gaat over een rode Golf die betrokken was bij de gewapende overval op zondag 2 oktober 1983. Die auto werd zwart gespoten, maar door wie? Die zondag vermoordden twee gewapende mannen de eigenaar van een restaurant in Ohain. De daders vluchtten destijds met de rode Golf GTI met nummerplaat FGK-991. Vier dagen later, op 6 oktober 1983, werd diezelfde Golf gezien in een Renault-garage in Namen. De Golf had dezelfde nummerplaat, maar het autootje was inmiddels zwart gespoten.