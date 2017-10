Nieuw onderzoek Maddie McCann: politie heeft 'persoon van belang' in het vizier

Madeleine - Maddie - McCann (destijds 3 jaar oud) verdween op 3 mei 2007 uit een vakantiehuisje in Portugal, terwijl haar ouders uit eten waren. Tien jaar en meer dan 12 miljoen pond aan onderzoekskosten later ontbreekt van haar nog steeds elk spoor. Maar de politie heeft nu weer nieuwe hoop en heeft de Britse regering gevraagd om een financiële injectie van 154.000 pond. Een paar dagen geleden werd dit verzoek goedgekeurd.



De hernieuwde opleving in het onderzoek heeft mogelijk te maken met de 'person of significance' die Scotland Yard op het oog heeft. Het zou gaan om iemand die 'van cruciaal belang is voor het onderzoek' volgens The Times. Wie deze persoon is of op welke manier hij of zij betrokken zou zijn, is nog niet bekend.