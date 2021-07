Nieuw onderzoek naar 26 jaar oude veerbootramp op Oostzee van start

25 doden na confronta­tie met leger bij staats­greep Myanmar: ‘Ze schoten op alles wat bewoog’

4 juli In het centrum van Myanmar is het opnieuw tot een confrontatie gekomen tussen het leger en tegenstanders van de militaire junta. Daarbij vielen 25 doden. Het geweld tussen beide partijen escaleerde vrijdag in de regio Sagaing. Soldaten openden volgens inwoners het vuur op een dorp om leden van een verdedigingsgroep te bestrijden. Onder de slachtoffers zijn ook onschuldige burgers.