'Nieuw systeem ook actief bij crash Ethiopië'

Deel brexitdeal van May morgen in stemming

28 maart Het Britse Lagerhuis buigt zich morgen over een deel van de overeenkomsten die de regering van premier May met de EU heeft gesloten over het Britse vertrek uit de unie. De Conservatieve fractievoorzitter Andrea Leadsom zei dat de basisovereenkomst over de manier waarop Londen zich uit de unie terugtrekt morgen voor stemming op tafel ligt.