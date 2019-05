Nieuw-Zeeland benoemt eerste Maori tot opperrechter

De Maori's woonden al voor de komst van de Europeanen in Nieuw-Zeeland. Ze vormen ongeveer 15 procent van de bevolking van bijna 5 miljoen mensen. Williams is een afstammeling van de Ngāti Pūkenga- en Te Arawa-stammen. Volgens Nieuw-Zeelandse media heeft hij een indrukwekkende staat van dienst.



Hij werkt al tientallen jaren als rechter en advocaat. In 1988 zette hij voor een groot Nieuw-Zeelands advocatenkantoor een speciale Maori-afdeling op, die louter zaken voor de bevolkingsgroep aannam. In 1992 werd hij partner in de rechtenfirma en in 1994 richtte hij mede het kantoor Walters Williams & Co op.