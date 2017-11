Nieuw-Zeeland rouwt om dood 'First Cat'

Zelfmoord minister Wales na beschuldigingen over ongepast gedrag

7 november Een ontslagen minister in Wales, die door enkele vrouwen was beschuldigd van ongepast gedrag en tegen wie een onderzoek liep, is vanochtend dood in zijn woning in Connah's Quay gevonden. Volgens Britse media pleegde de 49-jarige Carl Sargeant zelfmoord.