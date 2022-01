Nieuw-Zeelander loopt drie dagen rond met kakkerlak in oor: ‘Werd er misselijk van’

De 40-jarige Nieuw-Zeelander Zane Wedding liep drie dagen lang rond met een kakkerlak in zijn oor. Het dier had zich na een zwempartij in het oor genesteld. ,,Als ik rondliep, werd ik direct duizelig.”

Het begon nadat Wedding vrijdag een duik had genomen in zijn lokale zwembad in Auckland, Nieuw-Zeeland. Toen hij thuis kwam, had hij het gevoel dat zijn oor verstopt zat. ,,Ik gebruikte wat druppels om het los te krijgen", vertelde hij aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. ,,Toen ik wakker werd was mijn oor nog steeds verstopt, dus ging ik direct naar de dokter.”

De arts spotte de kakkerlak evenwel niet - die dacht dat het mogelijk water was dat vast zat in het oor van de man, en adviseerde hem naar huis te gaan en een haardroger te gebruiken om het te laten drogen. ,,Ik heb het grootste deel van het weekend liggend op mijn zij doorgebracht, of met een haardroger in mijn oor", vertelt Wedding. ,,Als ik ging liggen dan hoorde ik het water bewegen rondom mijn trommelvlies.”

Een gekookte kakkerlak in het oor

Hij probeerde van alles om het gevoel te verminderen: ,,Oorkaarsen, op één been springen, kauwgom, ik ben een stuk gaan hardlopen - alles wat ik kon bedenken om het oor leeg te krijgen.” Zondagnacht stopte het gefriemeld, maar het oor zat nog steeds dicht. Dus boekte Wedding een afspraak bij een KNO-arts op maandag.

Toen de dokter in zijn oor keek, zei ze volgens Wedding direct: ,,O mijn god, ik denk dat je een insect in je oor hebt.” Wedding: ,,Toen realiseerde ik me dat alle bewegingen die ik gedurende het weekend in mijn oor had gevoeld van de kakkerlak kwamen die bewoog in mijn oor. Ik dacht onmiddellijk aan het feit dat ik hete lucht in mijn oor heb zitten pompen, en zo een kakkerlak een weekend lang in mijn oor heb gekookt. Ik werd er misselijk van.”

Quote Dáárom bewoog het water ook als ik stil zat. Het was een kakkerlak die in mijn hoofd aan het bewegen was Zane Wedding

De dokter verwijderde de kakkerlak binnen vijf minuten. ,,Toen ik eenmaal wist dat het een insect was, viel het allemaal op zijn plaats... Dáárom bewoog het water ook als ik stil zat. Het was een kakkerlak die in mijn hoofd aan het bewegen was.”

Het komt vaker voor dat dieren zoals kakkerlakken in oren kruipen. In 2018 liep de 29-jarige Katie Holley uit de Amerikaanse staat Florida negen dagen met het dier in haar oor rond. En in 2015 werden in het oor van de 19-jarige Chinese fabrieksarbeider Li maar liefst 26 kakkerlakken gevonden: één grote en 25 pasgeboren kleintjes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: