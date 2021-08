Nieuwe aanhouding voor uitgaansgeweld Mallorca

VIDEO Voormalig kindster (19) na vermissing levenloos gevonden

30 augustus Acteur Matthew Mindler, vooral bekend van de film ‘Our Idiot Brother’ (2011), is op 19-jarige leeftijd overleden. De voormalige Amerikaanse kindster was al enkele dagen vermist. Zijn levenloze lichaam is zaterdag aangetroffen. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.