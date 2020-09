Nieuwe Belgische regering neemt laatste horden naar bordes

Bijzonder: noorder­licht­spek­ta­kel ook in Canada en VS te zien

29 september Het noorderlicht, of de aurora borealis, is doorgaans het best te zien in de maanden december en januari in het Hoge Noorden. Een kleine geomagnetische storm zorgde er de afgelopen dagen echter voor dat het prachtige lichtspektakel ook te zien was in Schotland, Canada en het noorden van de Verenigde Staten.