Nieuwe bewakingsbeelden geven familie vermiste backpacker Théo (18) hoop

Nu zijn er nieuwe beelden opgedoken die de familie van Hayez opnieuw hoop geven. Michael Dorkhom, de neef van de vermiste Belg, kreeg de bewakingsbeelden van een personeelslid van een tankstation. ,,Iemand die daar werkt, stuurde me een berichtje”, zegt Dorkhom in ‘The lighthouse’, een podcastreeks van de Australische krant The Australian. ,,Hij vertelde dat hij de beelden van hun camera’s had gecontroleerd, en daarop zag hoe iemand langs de straat wandelt. Het klopt met de tijdlijn van de gebeurtenissen. Zelfs de manier waarop hij wandelt.”



Op de onduidelijke videobeelden is te zien hoe een man in de richting van het jeugdhostel wandelt, en dus wegloopt van de vuurtoren waar het merendeel van de al uitgevoerde zoekactiviteiten werd gedaan.



Van Théo ontbreekt nog altijd ieder spoor. Op 7 juli werd wel zijn pet gevonden in de bosjes van Tallows Beach. Ten tijde van zijn verdwijning was Hayez zo’n acht maanden in Australië en stond hij op het punt om weer naar België te vertrekken. Hij had rondgereisd in Tasmanië, Alice Springs en Cairns voor hij naar Queensland en New South Wales reisde, waar hij uiteindelijk verdween.