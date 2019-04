Nieuwe explosies in Colombo: minstens twee doden

De voorlopig laatste explosie vond plaats op een nog niet nader gespecificeerde locatie in Orugodawatta, een noordelijke voorstad van Colombo. De zevende aanslag gebeurde in een hotel tegenover de dierentuin Dehiwala Zoo in Colombo. Het is onduidelijk waar de ontploffing precies plaats vond. Sommige bronnen spreken over de ontvangsthal van het hotel maar volgens de Sri Lanka Guardian was dit in een lodge vlakbij de dierentuin. Die is tijdelijk gesloten.