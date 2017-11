Nieuwe impuls in onderzoek naar al 32 jaar vermiste Nederlander in Chili

Reactie oudersMet hulp van gletsjerdeskundigen hoopt een speciale rechter in Chili het onderzoek vlot te trekken naar de vermiste Maarten Visser (18) uit Rotterdam. Hij verdween in 1985 tijdens een wandeling op een vulkaan in het Zuid-Amerikaanse land. Vissers ouders reageren gematigd positief.

Rechter Álvaro Mesa bezocht afgelopen week het Centrum Voor Wetenschappelijke Studies in Valdivia, een stad zo'n 800 kilometer ten zuiden van de Chileense hoofdstad Santiago. Aan dit instituut zijn glaciologen verbonden. Met hun hulp wil de onderzoeksleider een nauwkeuriger zoekactie laten uitvoeren op de hellingen van de vulkaan Osorno, zo verklaarde hij tegenover Chileense media.

Mensenrechtenschendingen

Mesa werkt voor het hof van beroep in de regiohoofdstad Temuco. Hij is belast met het controleren van rechtbanken in het gebied waar Visser op 12 december 1985 verdween. Bij die controle staan schendingen van de mensenrechten centraal. Van zulke schendingen is mogelijk sprake in de verwijdingszaak van Maarten Visser. Dat vermoeden is gebaseerd op de persoonlijke spullen die Vissers ouders na de verdwijning van hun zoon ontvingen van de Chileense inlichtingendienst.

,,Onder die spullen vier fotorolletjes met opnames die Maarten op de dag van zijn verdwijning maakte. De beelden zijn zodanig beschadigd dat er niks meer op te zien is. Waarschijnlijk het werk van de geheime dienst van het regime van dictator Pinochet (van 1973 tot 1990 aan de macht. red.)", zegt vader Paul Visser tegen deze krant. Het is niet het enige vreemde in de zaak, vervolgt hij met een zucht. ,,De eerste keer dat mijn echtgenote en ik in Chili waren na de verdwijning van Maarten, werden in een legerhelikopter gezet die een rondje om de bewuste vulkaan vloog. We zagen plekken waar Maarten nooit geweest kon zijn. Desondanks kregen we steeds te horen: 'kijk eens hoe gevaarlijk het gebied is'. De teksten suggereerden dat onze zoon was verongelukt."

'Hoopvol'

Visser en zijn echtgenote reageren met gemengde gevoelens op het nieuws over het inroepen van de hulp van gletsjerdeskundigen voor een nieuwe zoekactie op de vulkaanhellingen. ,,Wij vinden het wel een beetje laat om dit 32 jaar na Maartens verdwijning te doen maar zijn zeer hoopvol over rechter Mesa. Hij houdt zich sinds vorig jaar bezig met de zaak en kondigde meteen aan dat hij het onderzoek wil vlot trekken. Hij vroeg ons om kleding van Maarten in verband met de inzet van speurhonden."

Paul en Loes Visser ontmoeten Mesa binnenkort. Ze vertrekken over drie weken weer naar Chili. Dat doen ze elk jaar sinds 1985. Om de verdwijning onder de aandacht te blijven brengen van media en om bloemen te leggen bij het kruis dat ze voor hun zoon op de vulkaanhelling plaatsten. Het stel kijkt uit naar de ontmoeting met de speciale rechter. ,,Wij hebben de indruk dat hij zeer actief is en vinden het heel prettig dat we hem ontmoeten. Vooral ook omdat we een dag met hem op pad gaan. Mesa heeft tegen ons gezegd dat hij voor onze komst ook met de politie gaat praten", zegt Visser hoorbaar enthousiast.

Berghut

Maarten Visser werd op 12 december 1985 voor het laatst gezien in de berghut Teski Refugio op de 2.661 meter hoge vulkaan Osorno. Hij vertrok in zijn eentje voor een wandeling en is sindsdien verdwenen. De onbruikbaar gemaakte beelden van de fotorolletjes waren de stille getuigen. Eerdere zoekacties leverden geen enkel spoor van hem op. Dit sterkt vermoedens dat hij werd opgepakt door bijvoorbeeld Chileense soldaten of leden van de geheime dienst. De streek rondom de vulkaan, in het grensgebied met Argentinië, was destijds militair zeer gevoelig.