Nieuwe kustlijn Hawaï doemt op tussen de lavadampen

Operatie Melania was gecompli­ceer­der dan verwacht

19:51 De nieroperatie die first lady Melania Trump heeft ondergaan, was gecompliceerder dan verwacht. Dat meldde president Donald Trump vandaag voorafgaand aan de G7-top in Canada. Mede daarom gaven de artsen haar een vliegverbod voor een maand en was ze dus zelf niet aanwezig bij de top.